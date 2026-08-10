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Domy na sprzedaż w starostwo taurogińskie, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Ruzgiskes, Litwa
Dom
Ruzgiskes, Litwa
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 1
Zamówiony i przytulny dom, otoczony naturą, czeka na nowych właścicieli. Malownicze miejsce …
$277,646
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Agencja
Capital
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Dom w Klykiai, Litwa
Dom
Klykiai, Litwa
Powierzchnia 764 m²
Liczba kondygnacji 2
Unikalny przytulny i nowoczesny ośrodek rekreacji nad jeziorem, otoczony dojrzałym lasem, pr…
$1,71M
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Parametry nieruchomości w starostwo taurogińskie, Litwa

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