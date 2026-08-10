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Domy na sprzedaż w starostwo święciańskie, Litwa

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5 obiektów total found
Dom w Kniceryszki, Litwa
Dom
Kniceryszki, Litwa
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ INDYWIDUALNEGO POWROTU W JAKIM KOŃCOWYM ESTRYTEM RODZINY Unikalny, w pełni wyposaż…
$126,364
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Capital
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Dom w Bojary, Litwa
Dom
Bojary, Litwa
Powierzchnia 123 m²
Exclusive, w bardzo dobrym stanie domu z przestronnym mieszkaniem i wiele kreatywnej działal…
$147,520
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Dom w Święciany, Litwa
Dom
Święciany, Litwa
Powierzchnia 174 m²
Liczba kondygnacji 2
SLAYED, PRZYJĘCIE ŻYCIA W WSZYSTKICH LATACH, Z KARANĄ EFR IDEAL VARIANT DLA DRUGIEJ REZYDENC…
$126,222
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Agencja
Capital
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Zadworniki, Litwa
Dom
Zadworniki, Litwa
Powierzchnia 315 m²
Liczba kondygnacji 2
Gospodarstwo z stawem, w pełni odnowiony dom, sauna, bankiet-sala taneczna, ogród dla samoch…
$202,878
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Agencja
Capital
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Dom w Święciany, Litwa
Dom
Święciany, Litwa
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ GOSPODARKI DOMOWEJ W CENTRUM SWENCJI! Ci, którzy chcą żyć komfortowo i przestronne,…
$136,359
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Parametry nieruchomości w starostwo święciańskie, Litwa

z garażem
z Basen
Tanie
Luksusowe
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