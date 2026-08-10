Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. starostwo święciańskie
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w starostwo święciańskie, Litwa

;
1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 2 806 m² w Święciany, Litwa
Nieruchomości komercyjne 2 806 m²
Święciany, Litwa
Powierzchnia 2 806 m²
Niezachwiane pomieszczenia są sprzedawane w doskonałej lokalizacji, Lentupio g. 49, Švenčion…
$40,406
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się