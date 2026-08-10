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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w rejon święciański, Litwa

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4 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 3 274 m² w Sory, Litwa
Nieruchomości komercyjne 3 274 m²
Sory, Litwa
Powierzchnia 3 274 m²
Piętro 1
OZNACZANIE INDYWIDUALNYCH BUDYNKÓW, DESTINACJI HANDLOWEJ, STRATEGII W PROMOCYJNEJ PODSTAWIE …
$113,601
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 767 m² w Nowy Dwór, Litwa
Nieruchomości komercyjne 767 m²
Nowy Dwór, Litwa
Powierzchnia 767 m²
Piętro 1
Gospodarstwo Naujadvaris Manor, położone w powiacie Švenčionys, nadal posiada pozostałe elem…
$346,632
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 104 m² w Nowe Święciany, Litwa
Nieruchomości komercyjne 104 m²
Nowe Święciany, Litwa
Powierzchnia 104 m²
Piętro 1
DESIRING HANDEL PREMISJE W GMBH CENTRALNYM! Strategicznie świetna lokalizacja sprzedaje loka…
$113,969
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 2 806 m² w Święciany, Litwa
Nieruchomości komercyjne 2 806 m²
Święciany, Litwa
Powierzchnia 2 806 m²
Niezachwiane pomieszczenia są sprzedawane w doskonałej lokalizacji, Lentupio g. 49, Švenčion…
$40,406
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Agencja
Capital
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