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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo nowoświęciańskie, Litwa

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domy
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3 obiekty total found
Dom w Poszumień, Litwa
Dom
Poszumień, Litwa
Powierzchnia 745 m²
Liczba kondygnacji 2
Przytulne i nowoczesne gospodarstwo z doskonałym kompleksem rekreacyjnym czeka na nowych wła…
$1,03M
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Dom w Nowe Święciany, Litwa
Dom
Nowe Święciany, Litwa
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 2
6 m2 dom na sprzeda ¿w Švenčionėliai. Neat, w czasach starożytnych, ale dobrze wyposażone i…
$63,206
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Agencja
Capital
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Dom w Nowe Święciany, Litwa
Dom
Nowe Święciany, Litwa
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 1
Wysłano dom z budynkami rolnymi w rzeźni! W Švenčioniai powiat, 86 m kw. część domu mieszkal…
$15,651
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w starostwo nowoświęciańskie, Litwa

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