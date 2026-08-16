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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo Szwajcarskie, Litwa

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1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Szwajcaria, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Szwajcaria, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 108 m²
Piętro 1/1
Nowoczesny A + + klasa, 107 m ² jednopiętrowe apartamenty w podwójnym domu z ~ 5- 8 bar dzia…
$286,232
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w starostwo Szwajcarskie, Litwa

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