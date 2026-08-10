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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Mokolu seniunija, Litwa

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1 obiekt total found
Dom w Makały, Litwa
Dom
Makały, Litwa
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom jest sprzedawany dla rekreacji i życia w Marijampolė. Dom w unikalnej lokalizacji Šaltin…
$159,353
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w Mokolu seniunija, Litwa

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