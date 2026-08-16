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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo suginckie, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Spieciunai, Litwa
Dom
Spieciunai, Litwa
Powierzchnia 97 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedałeś swoją chatę za cenę 4,48 ha rolnictwa w wiadomościach! _ _ _ _ _ _ _ Duży, schlud…
$68,868
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Agencja
Capital
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Dom w Ancenai, Litwa
Dom
Ancenai, Litwa
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ INSTALACJI JAKOŚCI GOSPODARKI DOMOWEJ NA PRZEWOŹNIKU EFER, BUTYTATIC K., MOLETAS R.…
$637,348
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Parametry nieruchomości w starostwo suginckie, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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