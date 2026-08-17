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Domy na sprzedaż w starostwo suderwiańskie, Litwa

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9 obiektów total found
Dom w Riese, Litwa
Dom
Riese, Litwa
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedawane zaklęcia, Quarterly Glass Household, gramy na żywo Household! Dom wyróżnia klasy…
$463,887
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Dom w Suderwa, Litwa
Dom
Suderwa, Litwa
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom jest sprzedawany na dwóch piętrach z prywatnym podwórzem, tarasem, sauną i dodatkowym pe…
$350,632
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Dom w Rostyniany, Litwa
Dom
Rostyniany, Litwa
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom ogrodowy jest sprzedawany w RASTINGSE, ulica Saulės, z 7,1 bar działki. - --------------…
$65,336
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It Is RealtyIt Is Realty
Dom w Rostyniany, Litwa
Dom
Rostyniany, Litwa
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 1
Drewniany dom ogrodowy z działką ziemi 6 barów w ulicy Saulės, Rastinėnai, Wilno r. sav. So…
$46,906
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Dom w Suderwa, Litwa
Dom
Suderwa, Litwa
Powierzchnia 322 m²
Liczba kondygnacji 2
Budowa ceglanego domu z 53 arami działki jest sprzedawana w budynku niedokończonym. Fabuła j…
$172,736
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Dom w Jurkiskes, Litwa
Dom
Jurkiskes, Litwa
Powierzchnia 74 m²
Liczba kondygnacji 1
OPEN DOMESTIC DAY - 16 kwietnia, od 19.00 do 20: 00. Wstępna rejestracja jest wymagana telef…
$264,744
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Izabelin, Litwa
Dom
Izabelin, Litwa
Powierzchnia 134 m²
Liczba kondygnacji 2
ŚWIATŁA I YELLOW 2 GOSPODARKA DOMOWA Z PIERWSZĄ I 22 RAMAMI 2-piętrowy dom, 1 piętro - oddzi…
$2
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Dom w Rostyniany, Litwa
Dom
Rostyniany, Litwa
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
5-pokojowy dom na sprzeda ¿w Rastiniai. Oferujemy do zakupu przestronne i lekkie częściowe …
$127,523
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Dom w Grykienie, Litwa
Dom
Grykienie, Litwa
Powierzchnia 189 m²
Liczba kondygnacji 2
OPIS W Grikieniai, zaledwie 17 km od centrum Wilna, przytulny 189 m kw. dom z piwnicą i 9,9 …
$199,091
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Parametry nieruchomości w starostwo suderwiańskie, Litwa

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