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Domy na sprzedaż w Smalininku seniunija, Litwa

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1 obiekt total found
Dom w Smolniki, Litwa
Dom
Smolniki, Litwa
Powierzchnia 683 m²
Liczba kondygnacji 1
SENT TO THE HOUSEHOLD "SENIOR School", MSTL. JURBARKO R. SAV. Maltesers - miasto w gminie J…
$347,791
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w Smalininku seniunija, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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