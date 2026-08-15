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Domy na sprzedaż w rejon szkudzki, Litwa

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6 obiektów total found
Dom w Lyksude, Litwa
Dom
Lyksude, Litwa
Powierzchnia 315 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAJ 19 A. PR. WODA MĘŻCZYZNA ( Z ŚRODOWISKIEM 2HA ZIEMI ) I 18 PROCEDUR WODY HA W PRZEK…
$177,361
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Dom w Rukai, Litwa
Dom
Rukai, Litwa
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ SODU - RACK, NATURA I NATURA NATURY! Szukasz miejsca, gdzie można uciec z zgiełku m…
$33,620
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Dom w Iłoki, Litwa
Dom
Iłoki, Litwa
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom w dzielnicy Ylakiai Skuodas z dużą działką, prywatnym środowiskiem Rusjańska oliwa, zupa…
$52,596
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Dom w Szkudy, Litwa
Dom
Szkudy, Litwa
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
15 res działki z budynkiem w Skuodas, Kunigiskių str. 14 W mieście Skuodas, w cichym i wygod…
$45,213
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Dom w Masiady, Litwa
Dom
Masiady, Litwa
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 1
Wysyłanie żywych hazardów INFORMACJE OGÓLNE Lokalizacja: Skuodo r., Mosėdžio mstl. Shačių g…
$46,091
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Dom w Gesalai, Litwa
Dom
Gesalai, Litwa
Powierzchnia 132 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ INSTALACJI GOSPODARCZA DOMOWA DO NIESIEGO ŻYCIA. NAMAS ONE HAUTE, MANDARDA I WSZYST…
$74,080
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Parametry nieruchomości w rejon szkudzki, Litwa

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