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Domy z garażem na sprzedaż w starostwo szyrwinckie, Litwa

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1 obiekt total found
Dom w Kalnalaukis, Litwa
Dom
Kalnalaukis, Litwa
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 1
Rezydencja w nowej rezydencji Livestock G. Oszczędzona Status. Cena jest podana za 85% Compl…
$361 901
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w starostwo szyrwinckie, Litwa

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