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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo szyrwinckie, Litwa

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1 obiekt total found
Dom w Jakubonys, Litwa
Dom
Jakubonys, Litwa
Powierzchnia 176 m²
Liczba kondygnacji 1
OPEN DAYS - 15 kwietnia od 12: 00 do 13: 00. Rejestracja wstępna jest wymagana przez tel. (V…
$352,195
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w starostwo szyrwinckie, Litwa

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