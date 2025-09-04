Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. Szyrwinty
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Garaż

Domy z garażem na sprzedaż w Szyrwinty, Litwa

2 obiekty total found
Dom w Szyrwinty, Litwa
Dom
Szyrwinty, Litwa
Powierzchnia 342 m²
Liczba kondygnacji 2
W Shirvintai, Ramunių g., przestronny, ciepły, quality-wyposażony dom mieszkalny 341,58 m kw…
$310,167
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Szyrwinty, Litwa
Dom
Szyrwinty, Litwa
Powierzchnia 77 m²
Liczba kondygnacji 1
76,54 m2 dom w Širvintų k., Širvintų r. sav. Istnieją 3 pokoje i kuchnia. Na drugim piętrze …
$62,619
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się