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Domy na sprzedaż w rejon szyłelski, Litwa

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Szyłele
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8 obiektów total found
Dom w Szyłele, Litwa
Dom
Szyłele, Litwa
Powierzchnia 183 m²
Liczba kondygnacji 1
Zbudowany dla siebie, kompletny do szczegółów - dom dla tych, którzy cenią sobie jakość Lak…
$349,983
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Dom w Konstantynowo, Litwa
Dom
Konstantynowo, Litwa
Powierzchnia 418 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom 6 apartamentów jest sprzedawany. Dom ulicy K. Jaunius, powiat Šilale Istnieje indywidua…
$23,186
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Dom w Szyłele, Litwa
Dom
Szyłele, Litwa
Powierzchnia 134 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronny dwupiętrowy dom w Silale - świetne miejsce dla rodziny! W Šilalė miasta, Dievyč…
$63,112
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It Is RealtyIt Is Realty
Dom w Vingininkai, Litwa
Dom
Vingininkai, Litwa
Powierzchnia 215 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom wojskowy w Vinginkai: Kiedy przestrzeń staje się przewagą, nie troską. Przestronny, 214…
$103,665
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Dom w Burkenai, Litwa
Dom
Burkenai, Litwa
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 1
INDYWIDUALNA LOKACJA - GOSPODARKA DOMOWA W PUNKCIE DOMOWYM Szukasz miejsca, gdzie otwiera s…
$87,875
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Dom w Szyłele, Litwa
Dom
Szyłele, Litwa
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 1
Jasny i ekonomiczny dom jest sprzedawany w centrum miasta Šilalė. Dom - w pełni wyposażony, …
$214,518
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Konstantynowo, Litwa
Dom
Konstantynowo, Litwa
Powierzchnia 189 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronny dom z dużą działką w Breathing House - wspaniałe miejsce dla wymarzonego domu S…
$48,691
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Dom w Połentynie, Litwa
Dom
Połentynie, Litwa
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ GOSPODARKI DOMOWEJ Z CZĘŚCI APDAILA SILALES R. SAV., PALENTIEK OGÓLNE: - powierzch…
$45,588
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Parametry nieruchomości w rejon szyłelski, Litwa

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