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Mieszkania na sprzedaż w rejon szyłelski, Litwa

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2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Szyłele, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Szyłele, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 77 m²
Piętro 2/5
Przestronny apartament trzypokojowy z halą i dwoma balkonami w Silale Szukasz przestronne, …
$64,355
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Agencja
Capital
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Mieszkanie 3 pokoi w Szyłele, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Szyłele, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 59 m²
Piętro 2/2
3 pokoje apartament w centrum Silale - ciche, funkcjonalne i z izolacją dźwiękową Mieszkani…
$68,161
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Parametry nieruchomości w rejon szyłelski, Litwa

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