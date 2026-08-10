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Domy na sprzedaż w Silales kaimiskoji seniunija, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Burkenai, Litwa
Dom
Burkenai, Litwa
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 1
INDYWIDUALNA LOKACJA - GOSPODARKA DOMOWA W PUNKCIE DOMOWYM Szukasz miejsca, gdzie otwiera s…
$87,875
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Agencja
Capital
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Dom w Vingininkai, Litwa
Dom
Vingininkai, Litwa
Powierzchnia 215 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom wojskowy w Vinginkai: Kiedy przestrzeń staje się przewagą, nie troską. Przestronny, 214…
$103,665
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Silales kaimiskoji seniunija, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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