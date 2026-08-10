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Domy na sprzedaż w Siauliu kaimiskoji seniunija, Litwa

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4 obiekty total found
Dom w Raizgiai, Litwa
Dom
Raizgiai, Litwa
Powierzchnia 163 m²
Liczba kondygnacji 1
PRABANNY KLASA A + GOSPODARKA DOMOWA Z TERIAŁEM I ZAKOŃCZENIE ODPADÓW, BAILDAIÓW I TECHNIKI …
$396,747
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Capital
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Dom w Dainos, Litwa
Dom
Dainos, Litwa
Powierzchnia 138 m²
Liczba kondygnacji 1
W tym: KWALIFIKOWANE KLASY KAPITAŁOWE A + + NAMY Z ZAKOŃCZENIEM WNIOSKU, TERASA I AUDYBLĄ - …
$405,033
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Agencja
Capital
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Dom w Vijoliai, Litwa
Dom
Vijoliai, Litwa
Powierzchnia 169 m²
Liczba kondygnacji 2
CENY LEBAI GERA W DRODZE DESTINACJI REZYDENCJI DOMOWEJ! 100% END! Zrób 8.49. Więc... Zadzwoń…
$46,372
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Agencja
Capital
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Vijoliai, Litwa
Dom
Vijoliai, Litwa
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 2
KWESTIONALNIE WYPOSAŻONY W OBSZARZE Rodziny dla dwóch rodzin! = = = = = = = = = = = = = = = …
$190,328
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w Siauliu kaimiskoji seniunija, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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