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Domy na sprzedaż w starostwo szostakowskie, Litwa

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1 obiekt total found
Dom w Kirsna Nowa, Litwa
Dom
Kirsna Nowa, Litwa
Powierzchnia 226 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ DWA PASZY W NOWYCH OKOLICZNOŚCI W CENY POMOCY PAŃSTWA! Dom z kamienia, nie nowa kon…
$49,810
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w starostwo szostakowskie, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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