Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. Serksnenu seniunija
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Serksnenu seniunija, Litwa

;
1 obiekt total found
Dom w Serksnenai, Litwa
Dom
Serksnenai, Litwa
Powierzchnia 134 m²
Liczba kondygnacji 2
DOCHODY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH, KTÓRE MAJĄ BYĆ PROHIBINOWANE Wioska posag, w cichym i uporzą…
$197,082
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Serksnenu seniunija, Litwa

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się