Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. starostwo Troki Stare
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo Troki Stare, Litwa

;
domy
4
4 obiekty total found
Dom w Świętniki, Litwa
Dom
Świętniki, Litwa
Powierzchnia 278 m²
Liczba kondygnacji 2
- Nie. SPRZEDAŻ 8 CARBON NAM Z ERDVIĄ TERASA TERASA e.M SETTLEMENT MIĘDZY PIERWSZĄ A 22A LIQ…
$460,646
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Antoniszki, Litwa
Dom
Antoniszki, Litwa
Powierzchnia 181 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ INDYWIDUALÓW INDYWIDUALNYCH, GOSPODARKA DWA DOMOWE GOSPODARSTWA DOMOWE WSZYSTKIE KR…
$558,347
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Piłałówka, Litwa
Dom
Piłałówka, Litwa
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 2
"Dolina Trakai" - Twoje rodzinne miasto! Nowa 150 rodzinna wioska ustanowiła własny park ze …
$352,195
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
It Is RealtyIt Is Realty
Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ YAUKUS I SPACE 4 CASTLE NAMAS! GOSPODARKA GOSPODARCZA YELLOW PRIVATE SPREADS, PRAKT…
$461,678
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w starostwo Troki Stare, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się