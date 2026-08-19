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Domy na sprzedaż w Sendvario seniunija, Litwa

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23 obiekty total found
Dom w Truseliai, Litwa
Dom
Truseliai, Litwa
Powierzchnia 296 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ YAUKUS, SPREADS, LIGHT OF 6 CAMERA HOUSEHOLDS with AUDITS IN TRAVEL, CRUSTACEANS IN…
$399,960
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Dom w Slengiai, Litwa
Dom
Slengiai, Litwa
Powierzchnia 332 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysyłanie lokalu mieszkalnego w kraju Jeśli szukasz przestronnego i komfortowego domu w cich…
$637,617
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Dom w Klemiske II, Litwa
Dom
Klemiske II, Litwa
Powierzchnia 157 m²
Liczba kondygnacji 1
Przestronny, wybudowany jakościowo i wyrafinowany wewnętrzny smak, 1-piętrowy dom mieszkalny…
$343,609
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Dom w Budrikai, Litwa
Dom
Budrikai, Litwa
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ RÓŻNEJ ARCHITEKTURY {C: $aaccff} Tłumaczenie: Dom wyjątkowej architektury, zbudowan…
$278,233
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Dom w Slengiai, Litwa
Dom
Slengiai, Litwa
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 1
PRAKTYKI NIEANALITYCZNE Unikalny, nowoczesny klasyczny dom w Slengiai, gdzie synergia jest …
$368,270
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Dom w Klipsciai, Litwa
Dom
Klipsciai, Litwa
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 2
DOMESTIC ACEPTANCE✅Domek jest w ślepej, dostęp do asfaltowej drogi. W domku znajduje się wię…
$331,348
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TekceTekce
Dom w Jakai, Litwa
Dom
Jakai, Litwa
Powierzchnia 87 m²
Liczba kondygnacji 1
Homestead dla tych, którzy chcą żyć wokół rzeki - Do Klaipeda tylko 30 km, do miasta Prikulė…
$292,351
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Dom w Slengiai, Litwa
Dom
Slengiai, Litwa
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ GOSPODARKI DOMOWEJ W LIVESTOCK TYGODNIA - Tak. Przytulny idzie do kariery z gorącą …
$346,632
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Dom w Budrikai, Litwa
Dom
Budrikai, Litwa
Powierzchnia 233 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedane YACK HOUSEHOLD Z GŁOWĄ, ERDLIN lewo {C: $aaccff} Tłumaczenie: W pobliżu Klaipeda, …
$312,638
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Dom w Jakai, Litwa
Dom
Jakai, Litwa
Powierzchnia 177 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedałem południową rezydencję jednego hauta. Ten jednopiętrowy dom oferuje wiele zalet w…
$345,472
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Dom w Baukstininkai, Litwa
Dom
Baukstininkai, Litwa
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
Na granicy miasta Klaipeda sprzedaje się nowy budynek na działce 5-bar. Możliwe zamówienia n…
$183,170
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Dom w Klemiske II, Litwa
Dom
Klemiske II, Litwa
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 1
NORWEGIAN STILIUS 94.66sq.m A + + + klasa jednopiętrowy dwupokładowy domek. - Finality 100% …
$232,592
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Dom w Truseliai, Litwa
Dom
Truseliai, Litwa
Powierzchnia 354 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ YAUKUS, SPREADS, LIGHT OF 6 CAMERA HOUSEHOLDS with AUDITS IN TRAVEL, CRUSTACEANS IN…
$399,960
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Dom 4 pokoi w Aukstkiemiai, Litwa
Dom 4 pokoi
Aukstkiemiai, Litwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Lithuania, City of Klaipėda, Tauralaukis neighborhood, 55 Ringelio Street (former Memel). Fo…
$252,107
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Dom w Aukstkiemiai, Litwa
Dom
Aukstkiemiai, Litwa
Powierzchnia 364 m²
Liczba kondygnacji 1
NIE POSIADAJ UNIKALNYCH PRAW! MODERNUS 364,46 KV. / M. NAMY W OSTATNIEJ KRUDZIE - ZIELONE OŚ…
$1,81M
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Dom 4 pokoi w Truseliai, Litwa
Dom 4 pokoi
Truseliai, Litwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Lithuania, Klaipėda district, Trušeliai village, Luknojų gatvė 2 (former Memel area) fully …
$205,762
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Dom 4 pokoi w Truseliai, Litwa
Dom 4 pokoi
Truseliai, Litwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
Lithuania, Klaipėda district (Former Memel region), Sendvaris municipality, Trušeliai villag…
$149,634
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Dom 4 pokoi w Mazuriskiai, Litwa
Dom 4 pokoi
Mazuriskiai, Litwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Lithuania, Klaipėda district, Mazūriškės village, Versmininkų street (former Memel area) for…
$267,126
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Dom 5 pokojów w Mazuriskiai, Litwa
Dom 5 pokojów
Mazuriskiai, Litwa
Pokoje 5
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Lithuania, Klaipėda district, Sendvaris municipality, Klipščiai village, Tuopų street, A 2-s…
$175,064
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Dom 7 pokojów w rejon kłajpedzki, Litwa
Dom 7 pokojów
rejon kłajpedzki, Litwa
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 245 m²
Liczba kondygnacji 2
Lithuania, Klaipėda district (former Memel region), Trušeliai village. Luxury home for sale.…
$373,675
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Dom 4 pokoi w Truseliai, Litwa
Dom 4 pokoi
Truseliai, Litwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba kondygnacji 1
Lithuania, Klaipėda district, Trušeliai village, Aistmarių street. Newly built, fully finish…
$154,588
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Bliźniak 5 pokojów w Truseliai, Litwa
Bliźniak 5 pokojów
Truseliai, Litwa
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Lithuania, Klaipėda district, Trušeliai village, Lazdynų street 12 (former Memel area) full…
$137,530
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Dom 4 pokoi w Ginduliai, Litwa
Dom 4 pokoi
Ginduliai, Litwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 1
Lithuania, Klaipėda district, Ginduliai, Pakalnės g. a cozy, modern and high-quality furnish…
$259,068
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Parametry nieruchomości w Sendvario seniunija, Litwa

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