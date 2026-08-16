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Domy na sprzedaż w starostwo Siemieliszki, Litwa

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1 obiekt total found
Dom w Nowa Aleksandrówka, Litwa
Dom
Nowa Aleksandrówka, Litwa
Powierzchnia 44 m²
Liczba kondygnacji 2
Twój dom wakacyjny na brzegu jeziora, z zamkniętym prywatnym terytorium z ogromnymi oknami o…
$108,975
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w starostwo Siemieliszki, Litwa

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