Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Sedos seniunija, Litwa

1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 669 m² w Siady, Litwa
Nieruchomości komercyjne 669 m²
Siady, Litwa
Powierzchnia 669 m²
Piętro 1
PRZEDSTAWIONE ZAWODOWE KOMPLEX HANDLOWY (KVAD 669,22) Z INDYWIDUALĄ I INNĄ BUDOWĄ _ _ _ _ _ …
$585,290
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
