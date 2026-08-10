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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo szaternickie, Litwa

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domy
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3 obiekty total found
Dom w Grygajcie, Litwa
Dom
Grygajcie, Litwa
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEKAZANE NA JAKOŚĆ ALOKACJI ROLNICTWA A + GOSPODARSTWA KLASY! Jest to do…
$139,116
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Dom w Grygajcie, Litwa
Dom
Grygajcie, Litwa
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 1
3-pokojowy dom w wzgórzach na sprzedaż w jasnym i schludnym miejscu! Łączna powierzchnia dom…
$105,675
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Agencja
Capital
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 2
NOWA CŁA BUDOWA W WILNIU, VERYTYCZNA G. - Próba i próba głowy! ZASADY: • MARINE NAM - KONST…
$291,990
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Capital
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Parametry nieruchomości w starostwo szaternickie, Litwa

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