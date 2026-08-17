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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo Samiły, Litwa

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domy
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6 obiektów total found
Dom w Gervenupis, Litwa
Dom
Gervenupis, Litwa
Powierzchnia 43 m²
Liczba kondygnacji 1
!! Tylko 10 km od Cauno, wysłał 9,46 Soda z bazową Namle!! - Tak. Marzysz o ucieczce z Kowno…
$55,364
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Dom w Samiły, Litwa
Dom
Samiły, Litwa
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
Szukasz schronienia w Kowno??????? 9.39 res działki rolniczej na sprzedaż w Samylai wsi, sp…
$64,805
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Dom w Gervenupis, Litwa
Dom
Gervenupis, Litwa
Powierzchnia 63 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ SODO HOUSEHOLD Z INSTALLATED PIERWSZEJ I SEPARATE VASARNAMIS PARK PIERWSZEGO KRAJU …
$117,736
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom w Dubravai, Litwa
Dom
Dubravai, Litwa
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 1
Przytulny dom ogrodowy z sauną w obszarze zamkniętym - Dubrav, dystrykt Kowno Szukasz miejs…
$61,124
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Dom w Gervenupis, Litwa
Dom
Gervenupis, Litwa
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
Twoja, ekonomiczna, nowa budowla. Wspaniałe, ciche miejsce na sprzedaż jest wysokiej jakośc…
$118,071
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Dom w Szlanowo, Litwa
Dom
Szlanowo, Litwa
Powierzchnia 41 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedałem twoją soda. Nowo wybudowany dom jest idealny do przytulnego lata lub życia stałeg…
$64,715
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Capital
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Parametry nieruchomości w starostwo Samiły, Litwa

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