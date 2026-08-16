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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo solecznickie, Litwa

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Soleczniki
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3 obiekty total found
Dom w Soleczniki, Litwa
Dom
Soleczniki, Litwa
Powierzchnia 91 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ GOSPODARKI DOMOWEJ W PAŃSTWACH MŁODZIEŻY! Lokalizacja i zgodność z MIESIĘCY NA OBSZ…
$77,064
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Dom w Soleczniki, Litwa
Dom
Soleczniki, Litwa
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 1
98 KV.M mieszka w domu z 8,21 ARM kraju miesto centrum, P. BIOSTOVSKI G. 4, w SOURCES. {C: $…
$111,749
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Soleczniki, Litwa
Dom
Soleczniki, Litwa
Powierzchnia 154 m²
Liczba kondygnacji 2
FRANCH, NOWY G. 27, PROJEKTOWANY PERSPEKTAŁ 154.04 KV.M LIVESTOCK NAM Z BUDYNKAMI ROLNYMI 16…
$191,285
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Agencja
Capital
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Typy nieruchomości w starostwo solecznickie.

domy

Parametry nieruchomości w starostwo solecznickie, Litwa

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