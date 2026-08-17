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Domy na sprzedaż w rejon szakowski, Litwa

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3 obiekty total found
Dom w Wersze, Litwa
Dom
Wersze, Litwa
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedałeś swoją siedzibę w domu, Ci rajone - €30 000! Szukasz miejsca, gdzie możesz zbudow…
$34,722
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Dom w Nowe Miasto, Litwa
Dom
Nowe Miasto, Litwa
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 2
Dobry dom na sprzedaż w Kudirkos Naumiel w pobliżu centrum.. Doskonały dostęp do wszystkich …
$31,804
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Dom w Grinaiciai, Litwa
Dom
Grinaiciai, Litwa
Powierzchnia 117 m²
Liczba kondygnacji 2
Duża działka z domem jest sprzedawana w dzielnicy Šakiai! Wielka rodzina, wielkie domy! Ob…
$20,514
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Parametry nieruchomości w rejon szakowski, Litwa

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