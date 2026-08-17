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Mieszkania na sprzedaż w rejon szakowski, Litwa

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Giełgudyszki, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Giełgudyszki, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2/2
Dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia w Gagaaudis Taikos str. 70 Shakky Ray. - Szukasz przytul…
$25,394
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w rejon szakowski, Litwa

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