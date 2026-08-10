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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Saciu seniunija, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Rukai, Litwa
Dom
Rukai, Litwa
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ SODU - RACK, NATURA I NATURA NATURY! Szukasz miejsca, gdzie można uciec z zgiełku m…
$33,620
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Agencja
Capital
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Dom w Lyksude, Litwa
Dom
Lyksude, Litwa
Powierzchnia 315 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAJ 19 A. PR. WODA MĘŻCZYZNA ( Z ŚRODOWISKIEM 2HA ZIEMI ) I 18 PROCEDUR WODY HA W PRZEK…
$177,361
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Saciu seniunija, Litwa

Tanie
Luksusowe
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