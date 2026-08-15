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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Starostwo rudziskie, Litwa

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1 obiekt total found
Dom w Lejpuny, Litwa
Dom
Lejpuny, Litwa
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 1
Przytulne i schludne gospodarstwo już czeka na nowych właścicieli! W malowniczej miejscowośc…
$103,178
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w Starostwo rudziskie, Litwa

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