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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo rudomińskie, Litwa

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domy
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5 obiektów total found
Dom w Parafianowo, Litwa
Dom
Parafianowo, Litwa
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ KONSTRUKCJI, PRZESTRZEGANIA I DZIAŁALNOŚCI INOWACYJNEJ, KLASY ENERGII A + + NAM Z G…
$217,250
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Dom w Parafianowo, Litwa
Dom
Parafianowo, Litwa
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ KONSTRUKCJI, PRZESTRZEGANIA I DZIAŁALNOŚCI INOWACYJNEJ, KLASY ENERGII A + + NAM Z G…
$229,057
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Dom w Szwajcary, Litwa
Dom
Szwajcary, Litwa
Powierzchnia 29 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ NAMAS W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA! Szukasz miejsca, które może nie tylko być Twoim…
$45,506
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Dom w Parafianowo, Litwa
Dom
Parafianowo, Litwa
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 2
Właź do premiowego domu - do wspólnego, żyjącego obszaru, który został oceniony jako silna W…
$348,320
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Dom w Hamernia, Litwa
Dom
Hamernia, Litwa
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 1
Garaż o powierzchni prawie 69 m2. M. jest sprzedawany w Vietė g. 2, Kalviškių kalba, Rudamin…
$45,588
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Parametry nieruchomości w starostwo rudomińskie, Litwa

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