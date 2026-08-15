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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Rokiskio miesto seniunija, Litwa

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Rakiszki
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3 obiekty total found
Dom w Rakiszki, Litwa
Dom
Rakiszki, Litwa
Powierzchnia 243 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysyłanie UNIQUE NAMAS 5 CAUSES J. BASANAVIUS G. 15, ROXIC! W 1982 roku budownictwo, ciche …
$101,828
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Capital
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Dom w Rakiszki, Litwa
Dom
Rakiszki, Litwa
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ 4 CAMERA NAMAS G. ROLLING! 1967, budowa, ciche środowisko i doskonała infrastruktu…
$52,670
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
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Dom w Rakiszki, Litwa
Dom
Rakiszki, Litwa
Powierzchnia 183 m²
Liczba kondygnacji 1
DOM SODYBA Z 53,36 SEKCJA A. ŹRÓDŁA R. _____________________________________________________…
$283,867
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Agencja
Capital
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Typy nieruchomości w Rokiskio miesto seniunija.

domy

Parametry nieruchomości w Rokiskio miesto seniunija, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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