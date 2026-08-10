Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. starostwo ryngwaldyskie
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo ryngwaldyskie, Litwa

;
domy
11
11 obiektów total found
Dom w Poderyszki, Litwa
Dom
Poderyszki, Litwa
Powierzchnia 132 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ JEDNEGO HAUTE, KLASY ENERGII A + +, 132,27 KV.M i 8,01 WARS!! NAMO PRINCIPLES: • Te…
$277,467
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Poderyszki, Litwa
Dom
Poderyszki, Litwa
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 1
NOWY BUDYNK HOUSEHOLD HOUSEHOLD K., DAMBAVOS G.!! STATUS Z HOUSEHOLD, A + + ENERGY CLASSE, …
$230,754
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Ryngwaldyszki, Litwa
Dom
Ryngwaldyszki, Litwa
Powierzchnia 408 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ NAMAS W RINGUMS! -------------------------------------------------- ZASADY: - W pob…
$305,930
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
LDV InvestLDV Invest
Dom w Ryngwaldyszki, Litwa
Dom
Ryngwaldyszki, Litwa
Powierzchnia 294 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysyłane SPREADS I HOUSEHOLD HOUSE with a Separate Farm Building może być mniej. Sprzedawany…
$347,142
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Pypliai, Litwa
Dom
Pypliai, Litwa
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
PARKYDAM BUDOWA A + + NAMAS KAUNO R., PYP KI, JONIniai G., 2025 (INSTALACJA ~ 95%) - Szukasz…
$276,556
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Gojżany Małe, Litwa
Dom
Gojżany Małe, Litwa
Powierzchnia 234 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysyłanie indywidualnego logo z siłą budującą w możliwości ptaków. Jest ekskluzywny, przest…
$450,289
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Pypliai, Litwa
Dom
Pypliai, Litwa
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
PARKYDAM BUDOWA A + + NAMAS KAUNO R., PYP KI, JONIniai G., 2025 (INSTALACJA ~ 95%) - Szukasz…
$276,556
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Ryngwaldyszki, Litwa
Dom
Ryngwaldyszki, Litwa
Powierzchnia 246 m²
Liczba kondygnacji 2
JAKOŚĆ SPRZEDAŻY INSTALTOWANA GOSPODARKA DOMOWA Z KOMPONOWAMI I TECHNIKAMI BUDOWANIA! = = =…
$449,810
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Norejkiszki, Litwa
Dom
Norejkiszki, Litwa
Powierzchnia 345 m²
Liczba kondygnacji 3
Czy powinieneś być dobrze w drodze do domu, w drugiej części miasta? Sprzedawane w drodze RA…
$252,726
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Norejkiszki, Litwa
Dom
Norejkiszki, Litwa
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ DO INSTALACJI KOMPLETNEJ, 3 PUNKT KOMBAZY Z INNYMI POTRZEBAMI. DOSTĘP ZAWODOWY Zain…
$246,480
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Ryngwaldyszki, Litwa
Dom
Ryngwaldyszki, Litwa
Powierzchnia 187 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ NAMAS W RNGAUJUS 186,98 m2. Światło. UPOWAŻNIONE ZATRZYMANIE, ZAKŁADOWANE PIERWSZE.…
$279,344
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių

Parametry nieruchomości w starostwo ryngwaldyskie, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się