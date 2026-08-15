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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w starostwo czerwonodworskie, Litwa

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 357 m² w Czerwony Dwór, Litwa
Nieruchomości komercyjne 357 m²
Czerwony Dwór, Litwa
Powierzchnia 357 m²
Piętro 1
Lokale handlowe / usługowe na sprzedaż w Red House (357,49 m kw.) Przestronne i funkcjonaln…
$416,190
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