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Domy na sprzedaż w rejon rosieński, Litwa

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9 obiektów total found
Dom w Widukle, Litwa
Dom
Widukle, Litwa
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 2
Opuszczony dom o powierzchni 50.70 m2 z 19-wieczną działką, Šilo g. 19, Pareizgupio, Raseini…
$17,361
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Dom w Ejragoła, Litwa
Dom
Ejragoła, Litwa
Powierzchnia 31 m²
Liczba kondygnacji 1
Duży 17,22 ar działki z budynkami na sprzedaż w mieście Girkalnis Dla tych, którzy szukają …
$11,477
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Dom w Virgainiai, Litwa
Dom
Virgainiai, Litwa
Powierzchnia 174 m²
Liczba kondygnacji 2
PARKYDAM 173,94 KV. GOSPODARKA DOMOWA Z ROLNICTWEM I TYPem Tylko ~ 1,5 KM DO MAGISTERS A1, …
$78,833
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It Is RealtyIt Is Realty
Dom w Sarkaimys, Litwa
Dom
Sarkaimys, Litwa
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 1
SLAYOUT JEDNEGO TYPU DRUGIEGO TRAFFIKU Z SKILL 0,9683 HA, RADIO R. Przestronna dzia? ka o p…
$21,802
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Dom w Rosienie, Litwa
Dom
Rosienie, Litwa
Powierzchnia 109 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedawane nieskompletowane do celów budowy gospodarstw domowych na obszarach, na stonach, …
$63,762
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Dom w Rosienie, Litwa
Dom
Rosienie, Litwa
Powierzchnia 153 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ MŁODYCH I ŚWIATŁA 1 GOSPODARKA DOMOWA Z MANARDĄ W GOSPODARCE DOMOWEJ Biomass - mia…
$133,349
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TekceTekce
Dom w Milasaiciai, Litwa
Dom
Milasaiciai, Litwa
Powierzchnia 129 m²
Liczba kondygnacji 2
DOMESTIC HOUSEHOLD Z SKIN28! Rodzinne miejsce! Czy... Czysty dom z mansardem i przestronne …
$42,894
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Dom w Baukiai, Litwa
Dom
Baukiai, Litwa
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ BIAŁE SOURCE W GOSPODARCE DOMOWEJ POSTĘPOWANIE PRZEDSTAWIONE, ZWROT, HISTORIA I PAN…
$265,548
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Dom w Virgainiai, Litwa
Dom
Virgainiai, Litwa
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 1
HOUSEHOLD IN TRANSACTION, RAE RAJ. Czy... Jednopiętrowy kamienny dom na sprzedaż w Wirginii.…
$25,073
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Parametry nieruchomości w rejon rosieński, Litwa

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