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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w rejon rosieński, Litwa

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3 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 722 m² w Ramonai, Litwa
Nieruchomości komercyjne 722 m²
Ramonai, Litwa
Powierzchnia 722 m²
Piętro 1
SPRZEDAŻ ZBOŻA Z KSAVĄ AUDYBLĄ Ramons - wieś w gminie Raseiniai, 2 km na północ od Raseinia…
$69,558
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 419 m² w Rosienie, Litwa
Nieruchomości komercyjne 419 m²
Rosienie, Litwa
Powierzchnia 419 m²
Piętro 1
autostrada A1, Klaipeda - Kowno - Wilno, od Klaipeda do Kowno, dystrykt Raseiniai, dystrykt …
$202,878
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 385 m² w Sujainiai, Litwa
Nieruchomości komercyjne 385 m²
Sujainiai, Litwa
Powierzchnia 385 m²
Piętro 1
SPRZEDAŻ GOSPODARKI DOMOWEJ W AUTOSTRADZIE WILNIUSKIEM - KRUDA, RAE RAJ. -------------------…
$296,319
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Agencja
Capital
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