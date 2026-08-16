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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo ramigołskie, Litwa

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domy
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3 obiekty total found
Dom w Debikonys, Litwa
Dom
Debikonys, Litwa
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ SOFTWARE DO DEBINARU K W głównej dzielnicy. Debickonys - mała wioska w pobliżu Ram…
$44,415
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Capital
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Dom w Butkiskiai, Litwa
Dom
Butkiskiai, Litwa
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom, w którym zaczyna się twoja nowa historia! Cichy róg w dzielnicy Panevėžys - 84 m kw. Do…
$103,178
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Butkiskiai, Litwa
Dom
Butkiskiai, Litwa
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom, w którym zaczyna się twoja nowa historia! Cichy róg w dzielnicy Panevėžys - 84 m kw. Do…
$102,070
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Capital
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Parametry nieruchomości w starostwo ramigołskie, Litwa

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