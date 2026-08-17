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Domy na sprzedaż w rejon radziwiliski, Litwa

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4 obiekty total found
Dom w Radziwiliszki, Litwa
Dom
Radziwiliszki, Litwa
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ GOSPODARKI DOMOWEJ W RADVILE, GATV MAIRONIC Jednopiętrowy dom jest sprzedawany z ni…
$64,939
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Capital
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Dom w Bejsagoła, Litwa
Dom
Bejsagoła, Litwa
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
PRZEKAZYWANE POSTĘPOWANIA W BAISOGENU Z MAKSYMALNĄ CHORĄ - Tak. Czysty dom mieszkalny w Bas…
$87,843
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w rejon radziwiliski, Litwa
Dom
rejon radziwiliski, Litwa
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 1
Gospodarstwo zostało zbudowane w 1890 roku, znajduje się w południowo-zachodniej części Radv…
$13,262
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Dom w rejon radziwiliski, Litwa
Dom
rejon radziwiliski, Litwa
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 1
Gospodarstwo zostało zbudowane w 1981 roku i znajduje się w południowo-zachodniej części Rad…
$11,877
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Parametry nieruchomości w rejon radziwiliski, Litwa

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