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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w starostwo Preny, Litwa

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 752 m² w Preny, Litwa
Nieruchomości komercyjne 752 m²
Preny, Litwa
Powierzchnia 752 m²
Piętro 2
PRAGNĄC PRZYZNAĆ CENTRUM CELE HANDLOWE. WYMIANA DOMINII Nadaje się do różnych działań, wid…
$79,778
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Capital
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