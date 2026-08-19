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Mieszkania na sprzedaż w starostwo Preny, Litwa

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Preny
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10 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Preny, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Preny, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 1/4
BUTTER 9 - NOWY PROJEKT NA RZECZ PRYWATNOŚCI, MAKSYFIKACJA MOŻLIWOŚCI WZROSTU NATURALNEGO I …
$129,454
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Mieszkanie 4 pokoi w Preny, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Preny, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1/4
BUTTER 9 - NOWY PROJEKT NA RZECZ PRYWATNOŚCI, MAKSYFIKACJA MOŻLIWOŚCI WZROSTU NATURALNEGO I …
$147,106
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Mieszkanie 3 pokoi w Preny, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Preny, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 81 m²
Piętro 3/4
BUTTER 9 - NOWY PROJEKT NA RZECZ PRYWATNOŚCI, MAKSYFIKACJA MOŻLIWOŚCI WZROSTU NATURALNEGO I …
$135,511
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Mieszkanie 3 pokoi w Preny, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Preny, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 105 m²
Piętro 1/4
BUTTER 9 - NOWY PROJEKT NA RZECZ PRYWATNOŚCI, MAKSYFIKACJA MOŻLIWOŚCI WZROSTU NATURALNEGO I …
$172,379
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Mieszkanie 2 pokoi w Preny, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Preny, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 33 m²
Piętro 3/5
Przytulne i ciepłe mieszkanie do wynajęcia w Prienai na wybrzeżu Nemun! ZASADY: • Dom posia…
$112,639
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Mieszkanie 2 pokoi w Preny, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Preny, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 4/4
BUTTER 9 - NOWY PROJEKT NA RZECZ PRYWATNOŚCI, MAKSYFIKACJA MOŻLIWOŚCI WZROSTU NATURALNEGO I …
$83,470
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Preny, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Preny, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 3/4
BUTTER 9 - NOWY PROJEKT NA RZECZ PRYWATNOŚCI, MAKSYFIKACJA MOŻLIWOŚCI WZROSTU NATURALNEGO I …
$118,942
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Mieszkanie 3 pokoi w Preny, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Preny, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 81 m²
Piętro 4/4
BUTTER 9 - NOWY PROJEKT NA RZECZ PRYWATNOŚCI, MAKSYFIKACJA MOŻLIWOŚCI WZROSTU NATURALNEGO I …
$134,973
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Mieszkanie 4 pokoi w Preny, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Preny, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 77 m²
Piętro 4/4
BUTTER 9 - NOWY PROJEKT NA RZECZ PRYWATNOŚCI, MAKSYFIKACJA MOŻLIWOŚCI WZROSTU NATURALNEGO I …
$152,593
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Mieszkanie 2 pokoi w Preny, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Preny, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 51 m²
Piętro 5/5
! Apartament z pełną instalacją!! > TABELA _ BAR _ Czy marzyliście kiedyś o życiu wokół Nemu…
$153,858
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Parametry nieruchomości w starostwo Preny, Litwa

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