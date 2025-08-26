Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. starostwo pilwiskie
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo pilwiskie, Litwa

1 obiekt
Dom w Padurpinycys, Litwa
Dom
Padurpinycys, Litwa
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom jest sprzedawany z budynkami gospodarskimi, przestronną działką 20 ar ziemi w Pilviškės.…
$60,832
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Parametry nieruchomości w starostwo pilwiskie, Litwa

