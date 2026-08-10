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Domy na sprzedaż w Pelednagiu seniunija, Litwa

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3 obiekty total found
Dom w Labunava, Litwa
Dom
Labunava, Litwa
Powierzchnia 134 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom sprzedany w dzielnicy Labunava Kėdainiai w cichym miejscu, w pobliżu stawu Labunava i rz…
$88,337
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Dom w Beinaiciai, Litwa
Dom
Beinaiciai, Litwa
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysyłanie w miejscu 2 Livestock hold beinea K., BODANT R. Bardzo przestronny, dwupiętrowy d…
$137,574
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Dom w Labunava, Litwa
Dom
Labunava, Litwa
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 1
Przytulny, schludny i dobrze wyposażony dom na sprzedaż w cichym i pięknym miejscu w Latbūna…
$160,469
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Parametry nieruchomości w Pelednagiu seniunija, Litwa

z garażem
z Basen
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