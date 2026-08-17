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Domy na sprzedaż w rejon poswolski, Litwa

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3 obiekty total found
Dom w Poswol, Litwa
Dom
Poswol, Litwa
Powierzchnia 39 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom jest sprzedawany w cichej i pięknej miejscowości Pushaloto, dzielnicy Pasvalys. Dzia? k…
$17,390
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Dom w Poswol, Litwa
Dom
Poswol, Litwa
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedane YACK HARKING RESTAUROWANY GOSPODARZ DOMOWY W BIRG. To żywe miejsce - środowiskowy …
$77,385
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Dom w Pompiany, Litwa
Dom
Pompiany, Litwa
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 1
Wysyłanie do domu RAJ, PUBER MSTL, MAJOR G. NAMAS NETOLI MIESTEL CENTRE, ASPHALTOUS CENICE, …
$22,224
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