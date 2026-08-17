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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w rejon poswolski, Litwa

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 1 389 m² w Pazasai, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 389 m²
Pazasai, Litwa
Powierzchnia 1 389 m²
Piętro 1
Kompleks dwóch budynków jest sprzedawany - gospodarstwo i obłożenie - stodoła Pasvalio r., w…
$18,235
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Capital
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