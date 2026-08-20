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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w rejon poniewieski, Litwa

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 1 990 m² w Ferma, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 990 m²
Ferma, Litwa
Powierzchnia 1 990 m²
Piętro 1
PRZEDSTAWIONE BUDYNKI HANDLOWE, NATURALNE I WAŻNE K., RAGUVOS SEN. BUDYNKI HANDLOWE POŁĄCZO…
$381,264
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Capital
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