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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w rejon poniewieski, Litwa

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domy
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11 obiektów total found
Dom w Kaubariskis, Litwa
Dom
Kaubariskis, Litwa
Powierzchnia 29 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ SODO NAM SB "ROAD", AGUONS AL, KM KM HAUBARIŠKAS, INDEX RAJ. 6,11 LATA (WYKONANIE P…
$17,915
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Dom w Staniunai, Litwa
Dom
Staniunai, Litwa
Powierzchnia 397 m²
Liczba kondygnacji 2
BUDYNKI PRZEDSTAWIONE Z PRYWATNYM LOKACJĄ LAND 16.95 A, SIEDZENIE RAJ. - DARMOWE ROZRÓWNOWAŻ…
$230,322
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Dom w Butkiskiai, Litwa
Dom
Butkiskiai, Litwa
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom, w którym zaczyna się twoja nowa historia! Cichy róg w dzielnicy Panevėžys - 84 m kw. Do…
$103,178
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It Is RealtyIt Is Realty
Dom w Vainoriai, Litwa
Dom
Vainoriai, Litwa
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ SOFTEWARE IN FEED RAJ., HOWEVER K. NAM ZBUDOWANY Z FERTYLIZÓW, KOLUMNY EKSPLORACYJN…
$29,367
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Dom w Staniunai, Litwa
Dom
Staniunai, Litwa
Powierzchnia 642 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysłany do domu w Erge Spoterhouse, Rolling G., Standards, połączony z przestrzenią myszy. D…
$309,649
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Dom w Daukniskiai, Litwa
Dom
Daukniskiai, Litwa
Powierzchnia 68 m²
Liczba kondygnacji 2
SODO NAM DO POŁUDNIOWEJ SZWAJCARII Z SKY 12.2 A - LOKAL TWOJEJ PULSJI! Nie podejmuj decyzji …
$41,437
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TekceTekce
Dom w Butkiskiai, Litwa
Dom
Butkiskiai, Litwa
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom, w którym zaczyna się twoja nowa historia! Cichy róg w dzielnicy Panevėžys - 84 m kw. Do…
$102,070
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Dom w Nowe Miasto, Litwa
Dom
Nowe Miasto, Litwa
Powierzchnia 272 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysyłanie LIVE HAZARD V. KUDIKOS IN GATV, NEW, LAST RAJ. Namas two feedingstuffs, Wholesale …
$171,998
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Dom w Pamarliskiai, Litwa
Dom
Pamarliskiai, Litwa
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ ŻYWNOŚCI Z ZAREJESTROWANYMI PAMATAMI, PROJEKTEM NAMO, ZEZWOLENIEM BUDOWY! W przytul…
$76,805
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Dom w Debikonys, Litwa
Dom
Debikonys, Litwa
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ SOFTWARE DO DEBINARU K W głównej dzielnicy. Debickonys - mała wioska w pobliżu Ram…
$44,415
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Mieszkanie 3 pokoi w Velzys, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Velzys, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 93 m²
Piętro 2/2
3 pokoje apartament na sprzedaż, Palanga, Panevėžys, do Panevėžys 10 km. Dla tych, którzy pr…
$97,014
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Parametry nieruchomości w rejon poniewieski, Litwa

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