  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. rejon miejski Poniewież
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w rejon miejski Poniewież, Litwa

1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Poniewież, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 68 m²
Piętro 2/3
$788
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
