Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. rejon miejski Połaga
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Dom

Wynajem długoterminowy domy w rejon miejski Połaga, Litwa

1 obiekt total found
Dom w Połąga, Litwa
Dom
Połąga, Litwa
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 1
$1,148
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się