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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo pokrojskie, Litwa

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3 obiekty total found
Dom w Pokroje, Litwa
Dom
Pokroje, Litwa
Powierzchnia 176 m²
Liczba kondygnacji 2
WYBÓR CENTRUM - SOLID DOMOWY Z ZACHODNIMI I OBSZARAMI SPA ----------------------------------…
$323,446
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Agencja
Capital
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Mieszkanie 5 pokojów w Pokroje, Litwa
Mieszkanie 5 pokojów
Pokroje, Litwa
Pokoje 5
Powierzchnia 77 m²
Piętro 1/3
Sprzedane 4 Cables, ale w mieście, Switter G. 9! Szukasz komfortowego i przestronnego miesz…
$67,674
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
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Mieszkanie 1 pokój w Pokroje, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Pokroje, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 1/1
Światło 1 pokój apartament do wynajęcia w wygodnej lokalizacji w mieście Pakruojis. Apartame…
$18,549
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w starostwo pokrojskie, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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